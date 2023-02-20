РКН объяснил блокировку сайтов The Bell и NAVI

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту издания The Bell (внесено в реестр иностранных агентов) и порталу украинской киберспортивной команды Natus Vincere (NAVI) из-за публикации недостоверной информации о ходе СВО на Украине. Пояснение ведомства приводит ТАСС.

Оба ресурса накануне попали под блокировку на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», следует из заявления РКН. Недостоверные материалы о спецоперации на Украине, по данным ведомства, публиковались на обоих ресурсах регулярно. Подобный контент Роскомнадзор квалифицирует как запрещенный.

Издание The Bell создано в 2017 году бывшим шеф-редактором РБК и экс-главредом сайта «Ведомостей» Елизаветой Осетинской (признана в РФ иноагентом). Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально действует с 2009 года. Под эгидой NAVI выступают команды в различных дисциплинах, таких как CS:GO, Dota 2, PUBG (и PUBG Mobile) и Apex Legends.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба