Песков: послание Путина пройдет без иностранных гостей, но с участниками спецоперации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что «иностранные гости» не приглашены на оглашение послания Владимира Путина Федеральному собранию. Однако на мероприятии будут присутствовать участники военной операции на Украине.

По словам господина Пескова, оглашение послания будет проходить в присутствии «достаточно традиционного» состава гостей, значительная часть их которых — депутаты и сенаторы. «Будут там и участники специальной военной операции»,— отметил пресс-секретарь президента РФ в ходе пресс-колла.

Оглашение послания президента России Федеральному собранию состоится завтра, 21 февраля, и пройдет в московском Гостином дворе. Ожидается, что выступление Владимира Путина пройдет с 12:00 до 13:00. По словам Дмитрия Пескова, президент уделит особое внимание теме российской военной операции на Украине.

Милена Костерева