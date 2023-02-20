Несколько предприятий попали под обстрел в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о втором за день обстреле вооруженными силами Украины приграничного Шебекинского городского округа.

На этот раз под обстрел попало село Вознесеновка, где есть разрушения на территории нескольких предприятий. По словам господина Гладкова, сейчас людей организованно вывозят с их территорий. Также повреждены несколько домов, после окончания обстрела власти приступят к устранению последствий.

Сегодня, 20 февраля, в Новой Таволжанке в Шебекинском городском округе в результате обстрела погибла женщина, мужчина получил ранения. За день до этого из-за падения снарядов в селе погибла 12-летняя девочка.

После начала специальной военной операции граничащая с Украиной Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В конце января Вячеслав Гладков сообщал, что с начала специальной военной операции по причине обстрелов районов Белгородской области в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. После этого в начале февраля в Валуйском городском округе при обстреле погибла еще одна жительница.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев Воронеж