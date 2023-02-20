Площадь Героев в Нижнем Новгороде благоустроит «Автодорстрой» за 62,3 млн рублей

ООО «Автодорстрой» стало победителем конкурса на благоустройство сквера на площади Героев в Нижнем Новгороде, сообщается на портале госзакупок. Администрация Московского района планирует заключить контракт с подрядчиком по начальной (максимальной) стоимости – 62,3 млн руб.

До 15 июля «Автодорстрой» должен высадить в сквере деревья и кустарники, устроить газоны и площадки с резиновым покрытием. На территории подрядчику предстоит установить качели, батут, велопарковку и игровой комплекс. Также нужно обновить памятник уроженцам Московского района, погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе, и отремонтировать мемориал и монумент Славы у музея истории и культуры.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директору Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Выручка по итогам 2021 года составила 615,3 млн руб., прибыль 575 тыс. руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Ранее «Автодорстрой» получил контракты на благоустройство еще нескольких общественных пространств в Московском, Сормовском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода. Сквер на пощади Героев входит в перечень из 28 городских территорий, которые приведут в порядок в 2023 году по программе «Формирование комфортной городской среды».

Елена Ковалева