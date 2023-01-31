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«Автодорстрой» благоустроит сквер в Автозаводском районе за 16 млн рублей

Подрядчиком по благоустройству сквера на улице Лескова в Нижнем Новгороде выбрано ООО «Автодорстрой», следует из материалов на портале госзакупок. Стоимость работ составит 16,1 млн руб.

В порядок приведут территорию от дома №60 до перекрестка с улицей Янки Купалы. «Автодорстрою» предстоит высадить там деревья, разбить газоны, установить скамейки и урны. Работы нужно завершить до середины июля.

Ранее «Автодорстрой» получил контракты на благоустройство еще нескольких скверов в Московском и Сормовском районах Нижнего Новгорода.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автодорстрой» зарегистрировано Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог. Директору Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Выручка по итогам 2021 года составила 615,3 млн руб., прибыль 575 тыс. руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Анастасия Еремина

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