Сквер у центра детского творчества в Сормовском районе благоустроят за 61 млн рублей

Победителем открытого конкурса на благоустройство сквера около центра детского творчества на улице Коминтерна в Нижнем Новгороде выбрано ООО «Автодорстрой». Контракт заключат по начальной стоимости — 61,4 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Подрядчик высадит в сквере деревья и кустарники, устроит газоны, поставит скамейки и качели. На территории появятся тренажеры, игровой комплекс, цветник и сцена. Памятник паровозу завода «Красное Сормово» почистят, отремонтируют и покрасят. По контракту работы должны завершиться до 30 июня.

Ранее «Автодорстрой» был выбран подрядчиком на благоустройство двух скверов в Московском районе города.

По данным Kartoteka.ru, «Автодорстрой» зарегистрирован в Нижнем Новгороде в мае 2011 года с уставным капиталом 15 тыс. руб. Основным видом деятельности является строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Директору компании Виктору Терехину принадлежат 33,3% компании. Остальные доли поровну распределены между Михаилом Девяткиным и Алексеем Ефремовым. Выручка по итогам 2021 года составила 615,3 млн руб., прибыль 575 тыс. руб. Финансовая отчетность за 2022 год еще не опубликована.

Сквер на улице Коминтерна приведут в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды». Всего в 2023 году планируют благоустроить 28 общественных пространств.

Елена Ковалева