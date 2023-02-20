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Коммерсантъ FM
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Титов: бизнес ожидает от послания Путина объявления курса на свободу предпринимательства

Завтра, 21 февраля, состоится послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что предприниматели ожидают от послания объявления курса на свободу бизнеса и снятие регуляторных барьеров.

Борис Титов

Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Борис Титов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Бизнес ждет от послания президента объявления курса на свободу предпринимательства. Важно не только сохранять базовые условия — то же налогообложение, но и снимать все новые регуляторные барьеры. Например, продлить мораторий на проверки на бессрочной основе»,— поделился с «РИА Новости» своими ожиданиями от послания господин Титов.

Как считает Анатолий Аксаков, президенту следует больше говорить о развитии социальной сферы и экономики. «Я думаю, что надо больше говорить не о спецоперации, это результат, который уже есть, а о развитии экономики, социальной сферы. Понятно, будет разговор о новых территориях, об изменившемся мире, но все-таки главное — это экономика, и на фоне экономики — развитие социальной сферы»,— сказал господин Аксаков.

Владимир Путин практически год не встречался с представителями бизнеса — последняя подобная встреча прошла 24 февраля 2022 года, в день ввода российских войск на Украину. По данным газеты «Ведомости», в марте президент поучаствует в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Подробнее о встрече с представителями бизнеса 24 февраля 2022 года — в материале «Ъ» «Бизнес меньше, чем жизнь».

Андрей Сапожников

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