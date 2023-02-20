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Коммерсантъ FM
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«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект о выходном за прохождение диспансеризации

При ежегодном прохождении диспансеризации граждане России смогут быть освобождены от работы на один день с сохранением заработной платы. Законопроект об этом внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди».

В пояснительных материалах к документу, с которым ознакомилось «РИА Новости», говорится, что всем гражданам следует дать право и возможность раз в год проходить медицинское обследование. «Сейчас на диспансеризацию раз в три года имеют право лица от 18 до 39 лет. После 40 лет и для отдельных категорий граждан положена ежегодная диспансеризация»,— уточняется в тексте.

Депутаты также предлагают гарантировать ежегодное прохождение диспансеризации всем работникам с 18 лет. Эти положения предлагается закрепить в Трудовом кодексе.

Регулярные диспансеризации рассматриваются как наиболее эффективный способ предупреждения онкологических заболеваний. В декабре 2022 года правительство продлило программу поощрения медиков за выявленные на ранних стадиях случаи онкологии. При этом премиальный бюджет был сокращен почти в десять раз.

Подробнее о сокращении финансирования программы по выявлению рака — в материале «Ъ» «На онкопремию не нашлось соискателей».

Андрей Сапожников

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