Мантуров рассказал, как военная операция повлияла на мировой спрос на российское оружие

Портфель экспортных оборонных заказов России остается на уровне $50–55 млрд, заявил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что в условиях военной операции на Украине «значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления». При этом, как утверждает министр, военная операция повысила интерес к российскому вооружению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Мантуров уточнил, что обеспечение нужд вооруженных сил России — «абсолютный приоритет». Но, по его словам, даже в этих условиях Россия продолжает работу с партнерами из «дружественных» стран. «Что касается портфеля экспортных оборонных заказов, то он в последние годы составлял $50–55 млрд (более 3 трлн руб.). Примерно такая же тенденция сохраняется и на сегодняшний день»,— уверяет он.

Денис Мантуров утверждает, что «спецоперация значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению». По словам министра, они «смогли убедиться в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности российской продукции военного назначения». О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, но добавил, что страны Ближнего Востока «остаются надежными партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества».

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в декабре 2022 года говорил, что военная операция России на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям, но тоже не называл конкретных стран. По состоянию на ноябрь объем экспорта российских вооружений составил $8 млрд, говорил президент Владимир Путин. В частности, по данным ФСВТС, портфель заказов с Индией превышает $10 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Индийское оружие пойдет по миру».

Лаура Кеффер