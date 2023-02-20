Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мантуров рассказал, как военная операция повлияла на мировой спрос на российское оружие

Портфель экспортных оборонных заказов России остается на уровне $50–55 млрд, заявил в интервью «Интерфаксу» вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Он отметил, что в условиях военной операции на Украине «значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления». При этом, как утверждает министр, военная операция повысила интерес к российскому вооружению.

Денис Мантуров

Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Денис Мантуров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Мантуров уточнил, что обеспечение нужд вооруженных сил России — «абсолютный приоритет». Но, по его словам, даже в этих условиях Россия продолжает работу с партнерами из «дружественных» стран. «Что касается портфеля экспортных оборонных заказов, то он в последние годы составлял $50–55 млрд (более 3 трлн руб.). Примерно такая же тенденция сохраняется и на сегодняшний день»,— уверяет он.

Денис Мантуров утверждает, что «спецоперация значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению». По словам министра, они «смогли убедиться в высоком качестве, надежности, долговечности и ремонтопригодности российской продукции военного назначения». О каких конкретно странах идет речь, он не уточнил, но добавил, что страны Ближнего Востока «остаются надежными партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества».

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в декабре 2022 года говорил, что военная операция России на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям, но тоже не называл конкретных стран. По состоянию на ноябрь объем экспорта российских вооружений составил $8 млрд, говорил президент Владимир Путин. В частности, по данным ФСВТС, портфель заказов с Индией превышает $10 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Индийское оружие пойдет по миру».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...