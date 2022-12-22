В ФСВТС сообщили о возросшем интересе к российскому оружию на фоне спецоперации

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что военная операция России на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. С такими словами он обратился к лауреатам XXII национальной премии «Золотая идея».

Национальная премия «Золотая идея» учреждена ФСВТС в 2001 году. Она присуждается за вклад в развитие военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и повышение конкурентоспособности продукции оборонно-промышленного комплекса.

«Специальная военная операция значительно повысила интерес зарубежных партнеров к российским вооружениям. Многие из них показали свою эффективность в ходе боевого применения. В этой связи можно с высокой долей уверенности прогнозировать дальнейший рост спроса на эксплуатируемую продукцию военного назначения отечественного производства»,— говорится в обращении господина Шугаева, которое зачитал его зам Михаил Петухов (цитата по «РИА Новости»).

В августе глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия заключила контракты на поставку военной техники за рубеж более чем на 1 трлн руб. При этом он сообщил, что влияния военной операции на поставки не наблюдается, а темпы экспорта сопоставимы с показателями прошлых лет.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов