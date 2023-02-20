Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожал до 33 рублей

С понедельника, 20 февраля, проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях в Екатеринбурге подорожал до 33 руб. Власти объясняют повышение стоимости экономической целесообразностью, отмечая, что перевозчики и вовсе просили о повышении тарифов до 37-40 руб. в наземном транспорте, и до 39 руб. – в метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявлял, что доходы, полученные от повышения цена за проезд, направят на повышение зарплат водителям транспорта и кондукторам, а также на закупку нового транспорта.

Напомним, стоимость проездных с 1 марта снизится. Так, обычный проездной для граждан теперь стоит 2,5 тыс. руб. в месяц, вместо 2,8 тыс., для студентов – 1,7 тыс. вместо 1,9 тыс. руб., а для школьников – 1,1 тыс. вместо 1,5 тыс. руб.

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