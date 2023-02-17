В Екатеринбурге снизили стоимость проездных для общественного транспорта

Мэр Екатеринбурга подписал постановление, снижающее стоимость проездных для четырех видов общественно транспорта – автобусов, метро, трамваев и троллейбусов. Документ опубликован на сайте администрации города. Так, обычный проездной для граждан теперь стоит 2,5 тыс. руб. в месяц, вместо 2,8 тыс., для студентов – 1,7 тыс. вместо 1,9 тыс. руб., а для школьников – 1,1 тыс. вместо 1,5 тыс. руб.

Проездной билет на один вид транспорта для граждан обойдется в 2,3 тыс. руб. (кроме троллейбуса), для школьников – 760 руб. Электронный проездной на три вида транспорта (автобус, трамвай, троллейбус) с лимитом поездок теперь стоит 585 руб. за 20 поездок, 1,15 тыс. руб. за 40 поездок и 1,96 тыс. руб. – за 70.

Проезд по электронному кошельку для граждан составит 31 руб. за одну поездку, для студентов – 29,50 руб., для школьников – 28,50 руб.

Напомним, с 20 февраля проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает до 33 руб. за поездку. При этом перевозчики просили повысить цены в наземном транспорте до 37-40 руб., а в метро – до 39 руб.

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