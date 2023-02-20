Прикамским лесхозам разрешили заготавливать и продавать древесину

На заседании правительства Пермского края принято распоряжение, актуализирующее перечень видов деятельности государственных бюджетных учреждений лесного хозяйства (лесхозов) региона. Как пояснили в пресс-службе краевого правительства, документ расширит виды оказываемых населению и предприятиям услуг и позволит лесхозам получать дополнительный доход, который можно будет направить на обновление техники и оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В частности, теперь лесхозы смогут платно оказывать автотранспортные, погрузочные и другие услуги. Кроме того, предприятия смогут выполнять работы по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов на землях сельхозназначения с согласия собственника земельного участка. Также они получили право заготавливать, перерабатывать и продавать древесину, продукты древесного сырья и лесохимии, производить товары народного потребления, недревесную продукцию и другое.

Сегодня на территории Прикамья работают семь лесхозов. Они выращивают сеянцы деревьев хвойных пород с открытой корневой системой и проводят лесовосстановление, заготавливают семена, ухаживают за лесом. Наряду с этим сотрудники учреждений наблюдают за пожарной опасностью в лесах, создают противопожарные барьеры и заслоны, тушат лесные пожары.