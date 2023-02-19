Украина ввела санкции против Мосбиржи и топ-менеджеров Альфа-банка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО страны о санкциях против 333 физлиц, среди которых топ-менеджеры Альфа-банка, а также против Мосбиржи. Санкции вводятся на 10 лет.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля, говорится в документе на сайте офиса президента, выдержку из него приводит «РИА Новости». Среди 333 имен — топ-менеджеры Альфа-банка Владимир Соколов, Алексей Чухлов, Иван Пятков, Владимир Воейков и бизнесмен Олег Сысуев.

Под санкции попала и Московской биржи ММВБ-РТС. Ограничительные меры, введенные сегодня, среди прочего, предполагают блокирование активов, а также полное прекращение торговых операций.

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Мария Федотова