Франция пообещала отправить Украине первую партию AMX-10 RC к следующим выходным

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж начнет поставки бронетехники, обещанные Киеву, к следующим выходным. Речь идет о бронеавтомобилях AMX-10 RC, которые также называют легкими танками, они используются для вооруженной разведки и атак на танки противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран AMX-10 RC

Фото: Jeremy Bessat / Armee de Terre / AP AMX-10 RC

Фото: Jeremy Bessat / Armee de Terre / AP

Первые машины будут отправлены на Украину «к концу следующей недели», заявил господин Лекорню, его слова приводит AFP. Министр не стал уточнять количество машин в первой партии, заявив, что не хочет предоставлять России какую-либо стратегическую информацию. Себастьян Лекорню также заявил, что подготовка украинских экипажей на AMX-10 RC почти завершена.

По данным Министерства обороны Франции, AMX-10 RC очень мобильны, мощно вооружены и обеспечивают защиту от огня легкой пехоты. Их боевой вес составляет 20 т, что примерно на треть меньше, чем у французских боевых танков Leclerc, поставки которых ранее не исключил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Говоря о возможных поставках истребителей Киеву, господин Лекорню сообщил, что этот вопрос «не является табу». Но отметил, что такая военная помощь ставит сложные логистические и практические задачи.

В январе господин Макрон не исключил поставки истребителей Киеву, однако, как и в случае с возможной передачей тяжелых танков, это могло бы быть возможно при соблюдении ряда условий.

Франция планировала поставить AMX-10 RC в течение двух месяцев, она стала первой страной, которая пообещала передать Украине западные танки. После Парижа о поставках тяжелых танков ВСУ сообщили и другие европейские государства.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова