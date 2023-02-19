Курское село Горналь было трижды обстреляно за утро

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что сегодня утром было трижды обстреляно приграничное село Горналь Суджанского района. Всего было около девяти прилетов, но никто не пострадал.

«Повреждения получили 3 домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Обязательно окажем всю необходимую помощь жителям»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

За 17–18 февраля по приграничным районам Курской и Белгородской области было выпущено более 20 снарядов. Вчера, 18 февраля, Роман Старовойт также сообщал об обстреле села Горналь. 17 февраля в курских селах упали полтора десятка снарядов.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».