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Коммерсантъ FM
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Губернатор Курской области сообщил об обстрелах со стороны Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Горналь Суджанского района. По его словам, туда попали пять снарядов. Также по два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет.

«В результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция. Аварийные бригады приступили к срочному ремонту»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Вчера, 17 февраля, в двух приграничных селах в Курской области упали полтора десятка снарядов. В Курской области с апреля прошлого года повышен уровень террористической опасности. Для обеспечения безопасности в регион, по данным местных властей, прибыли дополнительные войска.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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