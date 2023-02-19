Канада прекратила поиски сбитого воздушного объекта

Канадские власти вслед за США решили прекратить поиски сбитого в их воздушном пространстве воздушного объекта. Королевская канадская конная полиция (федеральная полиция) сообщила, что обыскала район предполагаемого падения обломков, но не обнаружила их.

Нахождение сбитого объекта осложнилось снегопадом. Полиция считает неоправданными «чрезвычайные усилия по поиску», передает National Post. США прекратили поиски сбитых аэростатов 18 февраля.

Американские военные сбили первый аэростат в начале февраля. Пентагон считает, что Китай с его помощью наблюдал за стратегическими объектами в США. Пекин это отрицает. После этого были сбиты воздушные устройства над американским штатом Аляска, над канадской провинцией Юкон, а также над озером Гурон, которое находится на границе двух стран. Президент США Джо Байден признавал, что три последних сбитых объекта не были разведывательными и, вероятно, предназначались для метеорологических целей.

Подробнее о сбитых над Америкой объектах — в публикации «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Леонид Уварчев