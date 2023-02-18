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Коммерсантъ FM
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США прекратили поиски сбитых аэростатов

Американские военные не обнаружили обломки сбитых над штатом Аляска и над озером Гурон аэростатов. Североамериканское командование ПВО сообщило о прекращении поисков. Президент Джо Байден ранее заявил, что уничтоженные воздушные объекты не были разведывательными.

Поисковые работы осложнялись труднопроходимой местностью, а также погодными условиями, передает The New York Times. Для обнаружения объектов использовались различные средства, в том числе аэрофотосъемка и подводное сканирование, но это не дало результатов. В Канаде продолжаются поиски объекта, сбитого на ее территорией.

Американские военные сбили первый аэростат в начале февраля. Пентагон считает, что Китай с его помощью наблюдал за стратегическими объектами в США. Пекин это отрицает. По его версии, устройство попало в воздушное пространство США случайно и предназначалось для сбора метеорологических данных. После этого над США и Канадой было сбито еще три шара. Джо Байден заявил, что ничего не указывает на разведывательный характер этих объектов. По версии властей, они принадлежали частным компаниям или исследовательским институтам.

Подробнее о сбитых над США объектах — в публикации «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Леонид Уварчев

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