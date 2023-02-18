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СГ «Развитие» возведет еще одну новостройку на ул. Окулова в Перми

Строительная группа «Развитие» планирует многоэтажное жилищное строительство на ул. Окулова, 22. Структура группы — ООО СЗ «Камские огни» — обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с предложением повысить предельную высотность строительства на этом участке с 6 до 9 этажей. Заявитель просит установить на участке по ул. Окулова, 22, подзону территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 с высотой в 9 этажей. По данным обосновывающих материалов к комиссии, объектов капстроительства на этой земле нет. Справочник 2ГИС свидетельствует, что на этом участке в 2 тыс. кв. м находится частный одноэтажный жилой дом.

Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Площадь квартир в будущем доме «Развития» составит более 5 тыс. кв. м. Проект повышения высотности строительства уже прошел публичные слушания. Рядом с участком расположены другие объекты девелопера — дома «Камские огни» (ул. Окулова, 24) и «Камские огни-2» (ул. Монастырская, 60).

Члены комиссии решили пригласить на следующее заседание представителей застройщика, чтобы задать уточняющие вопросы по проекту, в том числе по фасаду будущего дома. Принятие решения по этому предложению перенесли.

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