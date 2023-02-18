Германия заморозила российские активы на €5,32 млрд

Власти Германии с начала российской военной операции на Украине заморозили российские активы на €5,32 млрд. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на данные Минфина ФРГ. Эта сумма включает активы физических лиц и компаний, которые попали под санкции Евросоюза (ЕС), а также активы Центробанка РФ.

15 февраля ЕС объявил о создании рабочей группы по конфискации замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины. В странах Европы по состоянию на середину февраля заморозили активы российских физических и юридических лиц в общей сложности на $21,5 млрд.

О потенциальной конфискации активов — в публикации «Ъ» «Российские активы хотят отнять и поделить».

Лаура Кеффер