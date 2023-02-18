В городе Хмельницкий на западе Украины произошли взрывы

Два взрыва зафкисировано в городе Хмельницкий на западе Украины, сообщил в Telegram глава местной областной военной администрации Сергей Гамалий. О разрушениях и пострадавших информации нет. Cегодня утром, 18 февраля, воздушная тревога была объявлена почти по всей территории Украины, в том числе в Киеве. Сейчас предупреждение действует только в Николаевской области, а также на подконтрольных Украине территориях ЛНР и Херсонской области.

16 февраля сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях Украины, 17 февраля власти Харьковской области также заявили об обстрелах. По данным Госпогранслужбы Украины, за 2022 год в стране объявляли воздушную тревогу 14 870 раз.

О поддержке Украины странами Запада — в публикации «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Лаура Кеффер