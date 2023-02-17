Власти Харьковской области сообщили об обстрелах

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram, что Харьков обстреляли ракетами С-300. По его словам, целью российских военных были инфраструктурные объекты. Информации о повреждениях или пострадавших пока нет. «Страна.ua» писала, что в Харькове и окрестностях были слышны взрывы.

Вчера, 16 февраля, сообщалось о взрывах в Харькове, а также в Киеве, Николаевской, Днепропетровской и Тернопольской областях Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога. Господин Синегуб говорил, что в Харькове обстрелы велись по критической инфраструктуре, также был нанесен ракетный удар по центральной городской больнице в Купянске, никто не пострадал.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер