В Нижнем Тагиле подросток поставил на колени третьеклассника и заставил целовать руку

Прокуратура Нижнего Тагила начала проверку из-за сообщений СМИ о том, что в школе №95 семиклассник поставил на колени третьеклассника и заставил целовать ему руку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 14 февраля. Конфликт произошел на школьной площадке из-за того, что третьеклассник попал в подростка снежком во время игры.

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению администрацией школы требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также работе органов системы профилактики»,– отметили в прокуратуре.

Ведомство также взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Напомним, в конце января в школе №33 Нижнего Тагила девушку-подростка в туалете избила одноклассница. Нападавшую по итогу поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте