В Нижнем Тагиле подросток избила одноклассницу в школьном туалете

Следователи начали проверку из-за инцидента в школе №33 Нижнего Тагила, где девушку-подростка в туалете избила одноклассница. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ранее в местных СМИ появилось видео, где одна школьница ударила другую ногой в лицо за то, что та отказалась поцеловать ее кроссовок. Причиной конфликта могла стать кража вейпа.

В ходе проверки следователи выяснят не только причины конфликта, но принимало ли руководство школы меры для «обеспечения безопасности» учащихся. По итогам мероприятий СКР будет принято процессуальное решение.

Аналогичную проверку проводит и прокуратура Нижнего Тагила. Ведомство также проконтролирует доследственную проверку СКР.

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