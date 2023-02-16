Школьницу, избившую одноклассницу в туалете в Нижнем Тагиле, поставили на учет в ПДН

Ученицу, которая избила свою одноклассницу в туалете в школе №33 в Нижнем Тагиле, после инцидента поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и поставили на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Об этом рассказала замначальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Свердловской области Наталья Гранина.

«Это конфликтная ситуация, личные неприязненные отношения. Инцидент разбирали не только на уровне Нижнего Тагила, но и на уровне ГУ МВД по Свердловской области, различных министерств. В подразделении по делам несовершеннолетних со школьницей будут работать не только сотрудники полиции, но и все субъекты профилактики»,— пояснила господа Гранина. По ее словам, в школе №33 провели профилактические беседы с учениками 7-9 классов и родительские собрания.

Об избиении девочки стало известно 26 января. В местных СМИ появилось видео, где одна школьница ударила другую ногой в лицо за то, что та отказалась поцеловать ее кроссовок. Следователи начали проверку, в ходе которой установят причины конфликта и выяснят, принимало ли руководство школы меры для «обеспечения безопасности» учащихся.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте