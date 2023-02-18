Дуда не верит в завершение российско-украинского конфликта в 2023 году

Президент Польши Анджей Дуда считает, что российско-украинский конфликт не завершится в 2023 году. По его мнению, Россия ждет, когда страны Запада устанут от конфликта и перестанут поддерживать Киев. Он призвал продолжать поддержку.

Журналист Sky News спросил у польского президента, можно ли ожидать окончания боевых действий до конца 2023 года. «Это очень сложный вопрос. Боюсь, что нет»,— ответил господин Дуда.

Польский президент также заявил, что, по его мнению, Украине в будущем потребуются современные истребители. Однако поставки невозможны в ближайшее время в том числе из-за того, что стране нужно подготовить пилотов.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года по приказу президента Владимира Путина. Стороны прекратили переговоры весной того же года. Киев в качестве требования для диалога требует вывода российских войск. РФ в ходе конфликта присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Как страны Запада поддерживают Украину — в материале «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Леонид Уварчев