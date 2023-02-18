Вице-президент ЕК не видит альтернатив возобновляемой энергии для суверенитета Европы

Евросоюз сможет добиться независимости в энергетике только с помощью возобновляемой энергии, считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Он отметил, что у ЕС «осталось очень мало газа, очень мало угля и нет нефти».

«Мы ускоряем наш переход к возобновляемой энергии, потому что у нас в Европе нет альтернатив. Единственный суверенитет, который мы можем получить в энергетической сфере, это за счет увеличения возобновляемой энергии»,— сказал господин Тиммерманс на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по «РИА Новости»).

По данным аналитического центра Ember, в 2022 году на выработанную электроэнергию в Евросоюзе около 22% пришлось на солнечную и ветряную энергетику, что стало максимальным показателем за всю историю в ЕС. При этом на выработку энергии с помощью сжигания газа пришлось 20%, на 1 п. п. меньше показателя 2021 года. Переход на зеленую энергетику был ускорен на фоне сокращения поставок газа из России.

Об ускорении роста возобновляемой энергетики в Европе — в материале «Ъ» «Переход на зеленый свет».

Леонид Уварчев