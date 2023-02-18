Зеленский считает, что «табу о поставках дальнобойных ракет» снимается

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страны Запада уже начали снимать запрет на поставки Киеву дальнобойных ракет. По его мнению, союзники также поняли необходимость создания «авиационной коалиции».

«Уже создана танковая коалиция для Украины, уже снимается табу о поставках дальнобойных ракет, уже есть новые достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для всемирной безопасности создание авиационной коалиции для Украины»,— сказал господин Зеленский в обращении, которое опубликовано на его сайте.

По информации американских СМИ, США опасаются, что Украина будет использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь РФ. Кроме того, как утверждают источники Politico, Белый дом объяснял Киеву, что у США нет свободных ATACMS, а их передача приведет к сокращению запасов и нанесет ущерб боеготовности армии. Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Киев готов гарантировать странам Запада, что украинские военные не будет использовать дальнобойные ракеты по территории России.

О запросе Украины по оружию — в материале «Ъ» «Глядя из Мюнхена».

Леонид Уварчев