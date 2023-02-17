Заседание по делу о дискредитации ВС РФ художницы Скочиленко перенесли на 20 марта

В Василеостровском районном суде 17 февраля состоялось очередное заседание по делу петербургской художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в дискредитации ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). На нем гособвинитель успела озвучить второй том из пяти, следующее заседание состоится 20 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередное заседание по уголовному делу художницы и журналистки Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации об армии РФ по мотивам политической ненависти, в Василеостровском районном суде. Адвокат Юрий Новолодский (слева) и петербургская активистка Ануш Панина (справа) перед началом заседания.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Очередное заседание по уголовному делу художницы и журналистки Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации об армии РФ по мотивам политической ненависти, в Василеостровском районном суде. Адвокат Юрий Новолодский (слева) и петербургская активистка Ануш Панина (справа) перед началом заседания.

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Поддержать госпожу Скочиленко на заседание пришли консулы Германии, Финляндии и Швеции, а также депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский. Слушание началось спустя 1,5 часа от назначенного времени, но уже через 20 минут сторона обвинения подала ходатайство о переносе, сославшись на то, что рабочий день суда завершен. Сторона защиты выступила против и попросила не затягивать процесс, судья ходатайство отклонила.

Прокурор зачитала страницы второго тома дела, содержащая в себе протоколы обысков у госпожи Скочиленко, дополнительные материалы из магазина «Перекресток», а также путь обвиняемой по нему.

«Ничего из того, что может подтвердить субъективную сторону этого "преступления", не озвучено. Что доказывают эти документы, кроме того, что уже признано? Если вы не сумеете доказать субъективность действий, то по делу будет вынесен оправдательный приговор. Если не этим судом, то вышестоящим»,— возразил адвокат Юрий Новолодский.

Сторона обвинения, перечислив все остальные доказательства, вновь подала ходатайство о переносе. Судья его удовлетворила, несмотря на несогласие защитников. Следующее заседание состоится через месяц — 20 марта.

Напомним, что Александру Скочиленко задержали в Санкт-Петербурге 11 апреля в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3 УК РФ). Причиной ареста стала замена девушкой пяти ценников в магазине на Васильевском острове на листовки с информацией о проведении СВО в Украине. Госпоже Скочиленко вменяют вторую часть статьи, подразумевающею совершение «деяния по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы». По этой части ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Надежда Ярмула

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