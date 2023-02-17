МИД России не получал от Аргентины запросов о приехавших рожать в страну россиянках

В Департаменте информации и печати МИД РФ сообщили, что не получали обращений от Аргентины в связи с большим количеством беременных россиянок, посетивших страну. Однако ведомство призвало граждан России изучать законодательство Аргентины перед визитом.

«Можем констатировать, что обращений аргентинской стороны в связи с приездом большого числа беременных россиянок в МИД России не поступало, поскольку, как мы понимаем, с правовой точки зрения возникшие проблемные моменты и их разрешение относятся исключительно к компетенции Буэнос-Айреса»,— сообщили RTVI в МИДе.

В ведомстве основываются на имеющейся информации, согласно которой российские туристки не нарушали законодательства Аргентины. При этом представители МИДа подчеркнули, что поддерживают связь с Буэнос-Айресом по вопросам защиты и прав российских граждан в Аргентине.

Родители ребенка, родившегося в Аргентине, могут получить гражданство страны менее чем за два года, ребенок получает его при рождении. Аргентинский паспорт позволяет совершать безвизовые краткосрочные поездки в 171 страну, в том числе в страны Евросоюза, Великобританию и Японию.

В 2022 году в Аргентине зафиксировали рост родильного туризма среди россиянок. По данным консульского отдела посольства РФ в Аргентине, за прошлый год в страну въехало от 2 тыс. до 2,5 тыс. россиян, многие из которых — беременные женщины.

Ранее стало известно о расследовании миграционной службы Аргентины в связи с деятельностью «мафиозных организаций», предлагающих беременным россиянкам упрощенное получение гражданства при рождении ребенка на территории страны. Расследование инициировали после того, как 10 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть беременных россиянок. Позднее суд разрешил временно допустить их в страну и распорядился рассмотреть их миграционные дела индивидуально.

Лусине Баласян