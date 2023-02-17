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Коммерсантъ FM
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В результате обстрела Шебекино в Белгородской области тяжело ранена женщина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что в результате очередного обстрела приграничного города Шебекино есть пострадавший.

По данным губернатора, женщина получила тяжелое ранение. На месте находится бригада скорой помощи. После обстрела в городе частично отсутствует электроэнергия. Энергетики переключают абонентов на резервное питание, оперативные службы выполняют подомовой обход.

Сегодня, 17 февраля, господин Гладков сообщил о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом. Также под обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского горокруга. Пострадавших в этих происшествиях не было.

В конце января Вячеслав Гладков сообщал, что с начала специальной военной операции по причине обстрелов районов Белгородской области в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения. После этого в начале февраля в Валуйском городском округе при обстреле погибла еще одна жительница. Вчера, 16 февраля, в результате обстрела Шебекинского горокруга контузило мужчину.

Сергей Толмачев, Воронеж

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