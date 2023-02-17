Над Белгородом ночью сработала система ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице «ВКонтакте», что минувшей ночью над областным центром сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Над Белгородом ночью были слышны громкие взрывы.

Пострадавших и разрушений, по данным губернатора, нет. В последний раз о работе ПВО над территорией региона он сообщил 15 февраля, когда ракета была сбита над Ивнянским районом Белгородской области.

После ввода войск России на Украину территория Белгородской области, в том числе областной центр, подвергается почти ежедневным обстрелам. Вчера, 16 февраля, под обстрел вооруженных сил Украины попал Шебекинский городской округ, где мужчина получил легкую контузию. После этого снаряды повредили газопровод и линии электропередачи в Белгородском районе.

С апреля прошлого года в Белгородской области повышен уровень террористической опасности. На границе с Украиной возводится оборонительная засечная черта.

Сергей Толмачев, Воронеж