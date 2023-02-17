В белгородском селе от обстрела пострадали два жилых дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об очередном обстреле приграничного с Украиной Шебекинского городского округа.

На этот раз под обстрел попало село Новая Таволжанка, расположенное в паре километров от границы. Пострадавших, по данным губернатора, нет. Один из снарядов попал в огород частного домовладения, взрывная волна выбила окна, а осколки посекли забор. Повреждения также получило еще одно частное домовладение. Для оценки ущерба на месте работают оперативные службы.

Сегодня, 17 февраля, господин Гладков сообщил о работе систем противовоздушной обороны над Белгородом. Пострадавших и разрушений от этого нет. В соседней приграничной Курской области не менее 15 снарядов упали в двух приграничных селах Суджанского района — Горналь и Гуево. Еще пять снарядов упали в курском поселке Краснооктябрьский Глушковского района.

Власти приграничных районов сообщают о последствиях обстрелов со стороны Украины почти каждый день. В них повышен уровень террористической опасности. На границе возводится оборонительная засечная черта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж