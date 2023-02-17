Рерих, Queen и юбилей Михаила Горшенева

В музеях Екатеринбурга можно посетить выставку русского импрессионизма «Запечатленный свет», проект о жизни и творчестве Николая Рериха, на концертных площадках отметить юбилей группы «Каспийский груз» и Михаила Горшенева из группы «Король и шут», в кино посмотреть премьеру фильма «Нюрнберг», а в театрах услышать остроты Вуди Аллена. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-показ выставки «Запечатленный свет. Русский импрессионизм из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Пресс-показ выставки «Запечатленный свет. Русский импрессионизм из собраний Нижегородского государственного художественного музея и Екатеринбургского музея изобразительных искусств»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В субботу, 18 февраля, в корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) на Плотинке для посетителей откроется первая в 2023 году выставка «Запечатленный свет». В экспозиции представлено более 100 предметов живописи и скульптуры в стиле русского импрессионизма 1880-1930-х годов из собраний ЕМИИ и Нижегородского художественного музея. Среди авторов: Сергей Виноградов, Василий Переплетчиков, Петр Петровис, Леонард Туржанский, Иван Слюсарев, Витольд Бялыницкий-Бируля, Валентин Серов, Александр Степанов и другие. Для большинства картин характерны фрагментарность композиции, небольшой размер, представляющаяся незавершенность. Некоторые произведения будут экспонироваться впервые за много лет. Экспозиция будет работать до 6 мая. Стоимость полного билета — 250 руб.

В субботу, 18 февраля, в «Синара Центре» откроется выставка «По живому написано…», состоящая из знаменитых живописных работ и арт-объектов современного российского искусства из коллекции галереи «Синара Арт». В числе авторов: Юрий Альберт, Александр Меламид, Дмитрий Гутов, дуэт Владимира Дубосарского и Александра Виноградова и другие. Произведения созданы на основе различных текстов мировой культуры, но они являются самостоятельными и фиксируют сегодняшнее состояние живописи. Большую часть экспонируемых произведений галерея «Синара Арт» представит впервые. Выставка работает до 26 марта. Стоимость полного билета — 150 руб.

На площадке Свердловской киностудии 21 февраля впервые представят мультимедийный проект креативной студии «Р-Арт» «Рерих. Путь к свету», посвященный жизни и творческому пути русского художника, сценографа, философа, писателя, путешественника и общественного деятеля Николая Рериха. В проекте задействовано 80 «оживших полотен» (живопись, графика, театрально-декорационные работы) из музеев, картинных галерей и частных коллекций шести стран мира: России, Индии, США, Великобритании, Франции, Болгарии. Посетить показ мультимедийного проекта можно до 9 апреля. Стоимость стандартного билета — 450 руб. в будни, 500 руб. — в выходные дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 22 февраля пройдет режиссерская медитация по выставке «Кто здесь?». В ходе перформанса-медитации участники обсудят возможность успешного диалога между представителями разных поколений. Участники смогут поделиться своим опытом и мнением. Стоимость полного билета на экскурсию — 300 руб.

На площадке Tele-Club 18 февраля состоится юбилейный концерт группы «Каспийский груз». Дуэт дебютировал в 2013 году с альбомом «Рингтоны для зоны». В программе концерта — лучшие песни за десятилетнее существование группы. Стоимость билета — от 2,1 тыс. руб.

Группа «Северный флот» на площадке Tele-Club 21 февраля представит концертную программу, посвященную 50-летию покойного рок-музыканта Михаила Горшенева из группы «Король и шут». В исполнении рок-музыкантов прозвучат избранные композиции «Короля и шута»: от «Ели мясо мужики» до «Мертвого анархиста», от «Лесника» до «Проклятого старого дома». Стоимость билета — от 2,5 тыс. руб.

На площадке «Екатеринбург-Экспо» 22 февраля состоится премьера мирового шоу «Queen Classics». Программа, написанная для оркестра и рок-группы, даст новый взгляд на творчество Queen. Главный вокалист шоу — Ронни Ромеро. «Queen Classics» представит Morrison Orchestra Project — авторский интернациональный проект, исполняющий кроссовер классики и популярной музыки последних десятилетий. Стоимость билета — от 2,2 тыс. руб.

В Ельцин Центре 18 и 19 февраля пройдет показ документального фильма «Живой» режиссера Константина Селина. С юного возраста главный герой кинокартины Дмитрий Потрашенко регулярно участвует в поисках солдат, погибших во время Второй мировой войны. Он разыскивает родственников и отдает им вещи погибшего. Вскоре он решает создать образы без вести пропавших солдат в виде застывших скульптур, в глазах которых — боль и постоянный немой вопрос. Фильм удостоен таких наград, как премия имени Дзиги Вертова «Лучший документальный фильм года» и Лавровая ветвь «Лучший неигровой кинофильм». Стоимость билета — 320 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин Центре 22 февраля состоится открытие «Эха Московского международного фестиваля архивных фильмов», в рамках которого покажут ряд кинокартин. Первая из них — немой фильм с музыкальным сопровождением «Диана Каренне. Цыганка». Диана Каренне была актрисой, кинорежиссером, сценаристом, кинопродюсером с собственной кинокомпанией, кинокритиком, художницей и поэтом. Кульминация ее карьеры пришлась на период с 1916 по 1920 год в Италии. Однако ее биография полна тайн и неизученных деталей. В цикле запланированы показы фильмов «Сэди Томпсон», «Тайны Бомбея», «Белый ад Пиц-Палю», «Реставрации и находки», «Чу Чин Чоу», «Край света», «Потомок Чингисхана», «Она», «Конец света». Фестиваль продлится до 26 февраля. Стоимость билета на показ — 250 руб.

Кинотеатры Урала 23 февраля начнут показ фильма «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева. Картина посвящена Нюрнбергскому процессу 1945 года. Среди подсудимых —высокопоставленные лица нацистской Германии, которые должны ответить за преступления , совершенные во время Второй мировой войны. Среди обвинителей — члены советской делегации. История одного из них — переводчика Игоря Волгина — занимает главное место в сюжете. В Нюрнберге он встречает русскую девушку Лену, между ними возникает любовь. Основной обвинитель со стороны СССР — Роман Руденко, помогает ему полковник Мигачев. В основе фильма — книга Александра Звягинцева «На веки вечные. Роман хроника времен Нюрнбергского процесса».Роли исполнили российские актеры театра и кино Сергей Безруков, Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Игорь Петренко, зарубежные актеры.

Во Дворце культуры железнодорожников 20 февраля будет показан спектакль «Главная роль» по одноименной пьесе Леонида Зорина. Сюжет строится на рассказе о жизни актеров, об источниках их вдохновения, о том, на что они готовы ради карьеры. Режиссеры спектакля Александр Пашков и Петр Красилов, актеры — Анатолий Руденко, Петр Красилов, Александр Пашков, Глафира Тарханова. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

В Доме актера 22 февраля состоится премьера спектакля «А не повесить ли нам зеркало над кроватью?» режиссера Андрея Неустроева. Это интеллектуальная комедия, написанная по пьесам Вуди Аллена — культового персонажа современного театра и кино, обладателя четырех премий «Оскар», премии «Золотой лев» и главной пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Мировое признание он заслужил своими остроумными комедиями, психологическими драмами и пьесами. Место действия пьесы — Манхеттен, главные герои — типичные успешные ньюйоркцы, которые любят, ревнуют, острят и много спорят о браке. Среди актеров — Павел Пепелев, Анастасия Нохова, Артем Аксенов, Ксения Сосновских и другие. Стоимость билета на спектакль — от 750 руб.

В Музее андеграунда 23 февраля состоится показ видеоверсии спектакля «Кленовый сад» театра «Провинциальные танцы». Спектакль повествует о природе, о людях, превращающихся в деревья, и о деревьях, оборачивающихся людьми. Хореограф и постановщик — Татьяна Баганова. Спектакль был удостоен Национальной премии «Золотая маска» в номинациях «Лучшая работа хореографа», «Лучшая работа художника» (2001). Стоимость билета — 300 руб.

Подготовила Анастасия Таначева