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Коммерсантъ FM
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Полтора десятка снарядов упали в двух приграничных селах в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале об обстреле вооруженными силами Украины двух приграничных сел в Суджанском районе — Горналь и Гуево.

По его данным, в общей сложности в окрестностях сел упало не менее 15 снарядов. При этом пострадавших и разрушений не зафиксировано. «Ситуация на границе контролируется нашими военными»,— заверил господин Старовойт.

Ранее сегодня, 17 февраля, была обстреляна Белгородская область. Над областным центром сработала система противовоздушной обороны, пострадавших нет.

В Курской области с апреля прошлого года повышен уровень террористической опасности. Местные власти регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. Например, 13 февраля в результате обстрела села Алексеевка пришлось разминировать неразорвавшийся снаряд. Для обеспечения безопасности в регион, по данным местных властей, прибыли дополнительные войска, а на границе с Украиной возводится оборонительная засечная черта.

Сергей Толмачев, Воронеж

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