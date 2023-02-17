В Москве арестовали задержанного в Подмосковье украинского диверсанта

Мещанский суд Москвы арестовал выходца с Украины, которого подозревают в двух диверсиях на Московской железной дороге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. ФСБ сообщала о его задержании 15 февраля.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого Кармазина И. В. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца»,— сообщили в суде. Против него возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой).

15 февраля ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины 1977 года рождения в Подмосковье. По версии спецслужбы, в ноябре 2022 года он прибыл в Россию из Латвии под видом беженца. В ФСБ утверждают, что он был завербован СБУ при помощи польских спецслужб в польском городе Быдгощ. На опубликованном ФСБ видео мужчина говорил, что выполнял приказы СБУ из-за опасений за свою дочь.

Что происходит на 359-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко