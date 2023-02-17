«Джон Уик 4» выйдет в российский прокат 23 марта

«Кинопоиск» со ссылкой на кинопрокатную компанию «Атмосфера кино» сообщил об официальном выходе в российский прокат фильма «Джон Уик 4». Четвертая часть франшизы выйдет в кинотеатрах 23 марта.

Главную роль в фильме сыграет Киану Ривз. В России кинокартина выйдет на день раньше, чем в США. Информация о релизе фильма в России также появилась в «Бюллетене кинопрокатчика».

Официальный выход в кинопрокат фильма американской кинокомпании в России нетипичен в контексте отказа большинства западных киностудий от сотрудничества с российскими кинотеатрами и дистрибуторами. Лицензирование своих проектов в России в прошлом году приостановили Warner Bros., Disney, Sony, Paramount и Universal Pictures.

О лицензировании кино в России в обход правообладателей — в публикации «Ъ» «Кино возвращают в принудительном порядке».

Андрей Сапожников