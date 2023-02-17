Захарова обвинила США в разжигании конфликта на Украине после слов Нуланд о легитимности ударов по Крыму

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о том, что Вашингтон поддерживает нанесение ударов Украиной по Крыму. Госпожа Захарова заявила, что тем самым США подтверждает свою вовлеченность в российско-украинский конфликт.

По словам представителя российского МИДа, США регулярно поставляют Украине оружие «в огромном количестве», предоставляют им разведданые, «участвуют напрямую в планировании боевых операций», обучают ВСУ и «представителей различных незаконных вооруженных формирований».

«Теперь же американские поджигатели войны пошли еще дальше: они подстрекают киевский режим к дальнейшей эскалации, просто к переносу войны на территорию нашей страны. Вот так, прямыми ударами»,— сказала Мария Захарова в ходе брифинга.

В посольстве РФ в Вашингтоне также посчитали слова Виктории Нуланд подтверждением вовлеченности США в конфликт и роли «зачинщика и разжигателя» противостояния на Украине.

Ранее сегодня, 17 февраля, во время выступления в Центре Карнеги Виктория Нуланд заявила, что в Крыму есть «массивные военные вооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки». Она назвала их «легитимные целями» ВСУ, в связи с чем США поддерживают удары по этим объектам.

Прежде координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заверял, что Вашингтон не побуждает Украину наносить удары по Крыму и не способствует этому. По его словам, эта позиция была передана в публичных и частных контактах с украинскими властями.

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Лусине Баласян