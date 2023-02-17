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Коммерсантъ FM
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Суд продлил срок заключения обвиняемым в коррупции экс-депутатам Европарламента

Суд в Брюсселе продлил на два месяца срок предварительного заключения бывшему зампредседателя Европарламента Еве Кайли, обвиняемой в коррупции, сообщает Le Soir. По делу вместе с ней проходят бывшие евродепутаты Антонио Панцери и Марка Тарабелла, им также продлили меру пресечения.

Госпожу Кайли задержали в декабре 2022 года. Ее и еще нескольких чиновников обвиняют в получении от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии ЧМ по футболу. Она вину не признает. Адвокаты называли условия ее содержания «недостойными».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Катар не простит расследования».

Лаура Кеффер

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