Замгоссекретаря Нуланд сообщила о планах стран G7 ввести против России новый пакет санкций 24 февраля

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США и партнеры по G7 планируют ввести против России новый «крупный» пакет санкций «приблизительно 24 февраля». Ограничения затронут, в частности, российский военно-промышленный комплекс, поставки в РФ высокотехнологичного оборудования, сообщила она в ходе брифинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Нуланд

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Виктория Нуланд

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

По словам замгоссекретаря, санкции также коснутся тех, кто помогает России обходить уже введенные ограничения, а также проводить военную операцию на Украине.

Она подчеркнула, что США поддерживают борьбу Украины за «возвращение всей своей территории в пределах международно признанных границ». Госпожа Нуланд также отметила, что Вашингтон не поддержит «фальшивый мир», который даст России возможность на перевооружение.

По информации источников Bloomberg, страны G7 обсуждают введение санкций против компаний из Китая, Ирана и КНДР, которые могут помогать России обходить западные ограничения. Этот пакет ограничений они планируют принять 24 февраля, в годовщину ввода войск России на Украину, сообщало агентство. В этот же день ожидается введение десятого пакета санкций Евросоюзом.

Эрдни Кагалтынов