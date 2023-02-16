Получивший политическое убежище в России американец сообщил о причастности США к подрыву «Северных потоков»

Джон Дуган, бывший американский полицейский, получивший политическое убежище в России, рассказал «РИА Новости» о получении анонимного письма, в котором говорилось об участии американских водолазов в учениях НАТО Baltops-2022 в июне прошлого года. По информации его источника, в ходе этих учений могла быть заложена взрывчатка у «Северного потока-1» и «Северного потока-2».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Дуган

Фото: личная страница vkontakte.ru Джон Дуган

Фото: личная страница vkontakte.ru

Автор анонимного письма, направленного Джону Дугану, сообщил, что 15 июня вертолет доставил группу американских водолазов в гражданской одежде в район датского острова Борнхольм. Анонимный источник утверждает, что сам участвовал в этих учениях. Джон Дуган заявил, что доверяет этой информации, поскольку к письму были приложены фотографии с учений и документы. При этом он пообещал не раскрывать их во избежание раскрытия личности информатора.

Джон Дуган известен тем, что в 2009 году основал сайт PBSOtalk.org в котором можно было размещать информацию о коррупции и превышении полномочий сотрудников полиции. В 2015 году он разместил на своем сайте аудиозапись разговора детектива округа Палм-Бич, который, предположительно, доказывал преследование политических оппонентов шерифа округа. ФБР подозревало Джона Дугана в незаконном перехвате аудиозаписи разговора, а также в публикации 12 тыс. имен сотрудников ведомства. В 2016 году он прибыл в Россию и стал четвертым американцем, получившим политическое убежище в России. После переезда он неоднократно ездил в Донбасс, где освещал ход боевых действий.

В письме сообщается, что у водолазов были ребризеры MK-29 (дыхательные аппараты) и другое высокопрофессиональное оборудование, которое, по словам источника, не применяется военно-морскими подразделениями. У дайверов якобы также были небольшие ящики. Водолазы, передает источник, объясняли, что выполняют работу по разминированию. Однако в письме утверждается, что необходимого оборудования для этого у них не было.

Джон Дуган передает, что после беседы с вице-адмиралом водолазы направились не в район учений. Под водой они якобы находились более шести часов. «Не существует такого автономного снаряжения, которое позволит дайверу продержаться под водой шесть часов. С новейшими военными системами — три или четыре часа максимум»,— приводит слова источника Джон Дуган. По его информации, водолазы вышли из воды уже без ящиков, затем военных забрал вертолет.

Взрывы на «Северном потоке-1» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал под заголовком «Как Америка уничтожила газопровод ''Северный поток''». В публикации со ссылкой на одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования» сообщалось, что взрывы на газопроводах были секретной операцией США. В Белом доме эту информацию назвали ложью и полной фикцией. Россия призвала США доказать непричастность к инциденту.

Лусине Баласян