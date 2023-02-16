В посольстве России в США призвали Вашингтон доказать непричастность к подрыву «Северных потоков»

Пресс-секретарь посольства России в США Игоря Гиренко заявил, что Россия квалифицирует подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» как акты международного терроризма. Он также призвал США доказать свою непричастность к подрыву газопроводов.

«Квалифицируем инцидент как акт международного терроризма, требующий всестороннего и независимого расследования. Соединенным Штатам, претендующим на роль источника "истины в последней инстанции", не помешало бы перейти от пустых обвинений в наш адрес к делу. Хотя бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушению газовых трубопроводов»,— сказал Игорь Гиренко, его слова приводит Telegram-канал посольства.

8 февраля журналист Сеймур Херш опубликовал на платформе Substack материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"». Текст написан по словам одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования». В нем утверждается, что взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США. В Белом доме текст назвали ложью и полной фикцией.

15 февраля господин Херш снова обвинил США в подрыве газопроводов. В ответ официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал его слова дезинформацией. Он также добавил, что США предоставляют расследование подрыва газопроводов странах, в юрисдикции которых это произошло.

Подробнее — в материале «Ъ» «Журналист, слишком часто кричавший: "ЦРУ!"».

Олеся Павленко