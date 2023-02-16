«Ростех» заключил контракты на поставку самолетов лизинговым компаниям

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в «Ростех», до 2025 года поставит 71 гражданский самолет для компаний «Аэрофлот» и «Аврора». Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы ОАК.

«В рамках контрактов в 2023–2025 годах "Аэрофлот" получит 63 лайнера, в том числе 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ-NEW и 11 самолетов Ту-214, производства Объединенной авиастроительной корпорации ''Ростеха''. В свою очередь, дальневосточный авиаперевозчик "Аврора" в 2024–2025 годах получит 8 единиц SSJ-NEW»,— сообщили в компании.

Инвестиционные проекты предусматривают производство и льготный лизинг судов. Они будут частично профинансированы за счет средств Фонда национального благосостояния по ставке, не превышающей 1,5% годовых. Как сообщалось ранее, только на поставки 63 самолетов «Аэрофлоту» будет выделено 175 млрд руб.

Как подчеркнул вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, все контракты с предприятиями авиационной промышленности уже заключены.

11 января на совещании в правительстве президент Владимир Путин поручил Денису Мантурову за месяц закончить работу с обеспечением заказов на воздушные суда на 2023 год. Президент тогда публично раскритиковал министра за слишком долгое заключение контрактов.

Подробнее об этом читайте в материале «Не валяй дурака, правительство».

Анастасия Ларина