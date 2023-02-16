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В Самаре суд по делу об убийстве борца «Якудзы» продолжится в марте

Процесс по уголовному делу об организации убийства из-за передела сфер влияния в самарском бизнесе ритуальных услуг (ч. 3 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возобновится в областном суде 6 марта. Заседание назначено на 10:30 (MSK+1). Об этом «Ъ-Волга» рассказали в пресс-службе учреждения.

На скамье подсудимых находится Игорь Гужин. Прокуратура считает, что он организовал убийство своего знакомого 45-летнего Владимира Попова, обвинившего его в хищении денег при совместном ведении коммерческой деятельности.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Силовики выяснили, что и Гужин и Попов представляли интересы компаний, конкурирующих на рынке ритуальных услуг в Самаре. Погибший также был известен как борец по прозвищу «Якудза».

Ранее Игорь Гужин скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Однако его обнаружили и арестовали в Таиланде.

Подробности – в материале «Ъ» «Таиланд впервые выдал России обвиняемого».

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