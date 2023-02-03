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Коммерсантъ FM
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Таиланд впервые выдал России обвиняемого

Подозреваемый в организации убийства «Якудзы» экстрадирован на родину

В Россию из Таиланда в сопровождении спецконвоя доставлен Игорь Гужин, который обвиняется в организации убийства своего знакомого из-за передела сфер влияния на рынке ритуальных услуг в Самаре. По версии следствия, в 2017 году обвиняемый обратился к Хуснидину Нуридинову и тот нанял двух исполнителей для убийства 45-летнего Владимира Попова. Один из них расстрелял жертву на улице из пистолета. Хуснидин Нуридинов был осужден в 2020 году. Второй предполагаемый организатор убийства, Андрей Маклаев, до сих пор в розыске.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В Россию из Таиланда в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД РФ и ФСИН России экстрадирован Игорь Гужин, обвиняемый в организации в Самаре убийства своего знакомого — 45-летнего Владимира Попова (ч. 3 ст. 33, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.) Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Сегодня в аэропорту города Бангкока обвиняемого передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву»,— приводятся в сообщении слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Правоохранители установили, что ранее у Игоря Гужина и его коллеги Андрея Маклаева, которые представляли интересы МУП «Спецкомбинат ритуальных услуг», возник ряд конфликтов с их знакомым — спортсменом Владимиром Поповым, известным как «Якудза». Последний выступал от конкурировавшего с МУПом ООО «Дом ангелов» и обвинял оппонента в хищении денег при совместном ведении бизнеса.

Следствие считает, что после стычки с Владимиром Поповым на кладбище «Рубежное» в апреле 2017 года Игорь Гужин решил убить спортсмена. Тогда же за 1 млн руб. он договорился об этом с Хуснидином Нуридиновым по прозвищу «Хан».

Тот, в свою очередь, нанял двух исполнителей и передал им информацию о месте жительства и автомобиле Владимира Попова.

Также они получили от Хуснидина Нуридинова для совершения убийства автомобиль «ВАЗ» и пистолет с патронами калибра 9 мм. После этого 9 мая 2017 года не позднее 15:25 предполагаемые преступники подъехали по указанному адресу. Один из них вышел из машины и минимум четыре раза выстрелил во Владимира Попова, который в это время был во дворе.

Пули попали в шею, туловище и конечности. Пострадавшего госпитализировали. Через полгода, в ноябре, он умер в больнице от полученных ран.

Двое исполнителей скрылись с места преступления. Вечером в день убийства Хуснидин Нуридинов заплатил знакомому автомобилисту, который вывез предполагаемых исполнителей на автомобиле Lada Priora в Казахстан. Их до сих пор не нашли. При этом правоохранители смогли установить причастность к преступлению Хуснидина Нуридинова, Игоря Гужина и Андрея Маклаева. Их задержали и возбудили в отношении них уголовные дела.

Процесс проходил в 2018 году в Самарском областном суде с участием присяжных заседателей. В декабре того же года Игоря Гужина и Андрея Маклаева оправдали: адвокаты смогли доказать непричастность подсудимых к преступлению. За ними признали право на реабилитацию. А Хуснидину Нуридинову вынесли обвинительный приговор за организацию убийства группой лиц по предварительному сговору, по найму и незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222; ч. 3 ст. 33, п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год. Также с Хуснидина Нуридинова в пользу потерпевшей стороны был взыскан моральный вред на общую сумму 3 млн руб.

После этого все стороны процесса оспорили приговор в Верховном суде РФ, в сентябре 2019 года он отменил решение Самарского областного суда и направил дело на новое рассмотрение.

Хуснидина Нуридинова признали виновным в тех же преступлениях и повторно отправили в колонию строгого режима на 17 лет, но общую сумму морального вреда в пользу потерпевшей стороны снизили до 2 млн руб. А Игорь Гужин и Андрей Маклаев еще на этапе судебного разбирательства скрылись и были объявлены в международный розыск. СМИ со ссылкой на правоохранителей высказывали предположения, что они погибли. Однако Игоря Гужина в сентябре минувшего года задержали на территории Королевства Таиланд. России удалось договориться с Таиландом об экстрадиции обвиняемого. Генпрокуратура РФ сообщает, что это произошло впервые за всю историю отношений между государствами в сфере уголовного судопроизводства.

Андрей Маклаев до сих пор не найден. «Он официально числится без вести пропавшим. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (''Убийство'')»,— рассказали «Ъ» в прокуратуре Самарской области.

Что же касается Хуснидина Нуридинова, он минимум дважды пытался оспорить свой приговор. В августе 2020 года Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции исключил из квалификации по ч. 1 ст. 222 УК РФ указание на ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. В мае 2021 года Верховный суд РФ оставил в силе решения нижестоящих инстанций.

Георгий Портнов, Самара

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