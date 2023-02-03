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В Таиланде обнаружили обвиняемого по делу об убийстве в сфере ритуальных услуг

Из Таиланда в Россию будет экстрадирован Игорь Гужин. Он обвиняется в организации в Самаре убийства знакомого, связанном с переделом сфер влияния в бизнесе ритуальных услуг (ч. 3 ст. 33, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

«По версии следствия, Гужин организовал убийство знакомого, обвинившего его в хищении денег при совместном ведении коммерческой деятельности»,– говорится в сообщении.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На этапе судебного разбирательства Игорь Гужин скрылся от правоохранителей и по поручению Генпрокуратуры РФ 19 января 2021 года был объявлен в международный розыск. Позже было установлено, что фигурант уголовного дела находится на территории Королевства Таиланд.

В июле того же года Россия направила в Таиланда запрос о выдаче. В итоге между странами была достигнута соответствующая договоренность.

Это произошло впервые за всю историю российско-таиландских отношений в сфере уголовного судопроизводства, отмечают в Генпрокуратуре РФ. В настоящее время планируется доставка Игоря Гужина в Россию в сопровождении спецконвоя.

Ранее суд заочно арестовал предполагаемых виновников поджога салона ритуальных услуг в Самаре. В результате происшествия погибли два человека.

Георгий Портнов

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