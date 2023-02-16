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Коммерсантъ FM
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Основатель сообщества инвесторов-любителей WallStreetBets подал в суд на Reddit

В среду, 15 февраля, Джейми Рогозински — основатель популярного сообщества инвесторов-любителей WallStreetBets в соцсети Reddit — подал иск в окружной суд Северного округа Калифорнии к соцсети. Он считает, что Reddit неправомерно запретила ему управлять этим сообществом. По мнению господина Рогозински, Reddit, обвинившая его в «попытке монетизировать сообщество», на самом деле хотела не позволить ему контролировать «популярный бренд, благодаря которому капитализация Reddit выросла до $10 млрд» к концу 2021 года.

Джейми Рогозински

Джейми Рогозински

Фото: CoinDesk

Джейми Рогозински

Фото: CoinDesk

WallStreetBets — популярное сообщество мелких розничных инвесторов, которое приобрело широкую известность в 2020–2021 годах. Тогда его участники, как и участники некоторых других подобных форумов, стали разгонять цену на акции многих не слишком успешных компаний, чтобы «проучить крупных инвесторов из хедж-фондов». Они массово скупали акции таких компаний, самый известный пример — ритейлер видеоигр GameStop, в результате чего их цена выросла в десятки раз. Число участников WallStreetBets сейчас достигает 13,6 млн.

Господин Рогозински заявляет, что хотел зарегистрировать товарный знак WallStreetBets, но Reddit отобрала у него права модератора сообщества, которое он создал. Теперь он требует от соцсети компенсации в размере как минимум $1 млн и запрета на использование названия WallStreetBets, если ему не вернут контроль над сообществом.

Яна Рождественская

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