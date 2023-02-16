Несколько украинских беспилотников сбито в акватории Крыма

Несколько украинских беспилотников дополнительно к двум ликвидированным в районе Севастополя ранее сбито в море рядом с крымским побережьем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Утром губернатор Севастополя сообщил о двух сбитых беспилотных летательных аппаратах.

Атака на полуостров началась с ночи, уточняет глава Севастополя. Еще несколько БПЛА сбили в акватории в зоне республики Крым, написал он в своем Telegram.

По его данным, сейчас в городе все спокойно. Он просит граждан доверять только официальной информации и сообщать в специальный чат-бот о подозрительных лицах и обо всем, что может влиять на безопасность.

В Севастополе регулярно происходят атаки беспилотных дронов. Так, 16 января в районе города и над морем за сутки сбили 10 беспилотников. Ранее в Севастополе бессрочно продлили высокий «желтый» режим террористической опасности. Меры связаны с угрозой терактов на территории города. Впервые режим ввели после атаки беспилотников на штаб Черноморского флота.

Андрей Петров

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