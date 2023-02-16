Российские банки предложили повысить лимит на ввоз валюты без декларации

Ассоцация банков России готовит обращение в Федеральную таможенную службу (ФТС) о необходимости повышения недекларируемого лимита на ввоз иностранной валюты в Россию до с $10 тыс. до $100 тыс. Банки намерены добиваться рассмотрения вопроса на уровне ЕАЭС.

«Этот вопрос обсуждался внутри ассоциации. Мы обратились в Минфин и ЦБ, они сказали, что не против, но нужно обратиться в ФТС. Так что мы готовим предложение в ФТС»,— сказал «РИА Новости» вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

По его оценке, сейчас в России «не так чтобы было много свободной валюты», а из-за санкций крупные банки не могут закупать доллары и евро. В Росфинмониторинге «РИА Новости» пояснили, что увеличение лимита суммы для декларирования может быть реализовано только через поправки в законодательство ЕАЭС.

Сейчас при ввозе в Россию валюты на сумму больше эквивалента $10 тыс. необходимо указывать информацию об источнике денежных средств и их потенциальном использовании.

Андрей Сапожников